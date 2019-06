BZV-boer Gijsbert en Femke uit elkaar

Run op docenten voor middelbare scholen in Groene Hart: ‘Soms krijgen we maar twee sollicita­tie­brie­ven’

9:27 De run op docenten voortgezet onderwijs is in volle gang. Middelbare scholen moeten hard hun best doen om alle vacatures voor komend schooljaar vervuld te krijgen. ,,Voor sommige vakken krijgen we maar één of twee sollicitatiebrieven.’'