‘Cameratoezicht nodig na vernielingen gemaal Kamerik’

Mees kan er niet over uit. De afgelopen dagen zijn deurklinken afgebroken, zijn diepe krassen op enkele ruiten aangebracht in het gemaal in Kamerik. ,,En zo moet je dit rijksmonument dus tonen tijdens Open Monumentendag’’, verzucht Mees.



In een poging om herhaling in de toekomst te voorkomen, overweegt de stichting cameratoezicht. ,,Dat gaat wel veel geld kosten, maar je moet toch iets doen om het monument te beschermen.’’