Canadees bedrijf gaat boren naar olie en gas in Groene Hart, gemeenten verzetten zich

En wéér is het raak: Harde botsing bij berucht Geestdorp

Twee auto’s zijn vanochtend hard met elkaar in botsing gekomen op Geestdorp in Woerden. Een automobilist reed richting Woerden en verloor in de bocht de macht over het stuur, waar een tegemoetkomende automobilist de auto niet meer kon ontwijken.

17 september