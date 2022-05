CDA en Progressief Oudewater: samen blok tegen coalitie

De beide partijen hebben dat donderdagavond bekendgemaakt bij de bespreking van het coalitieakkoord. Ze maakten duidelijk niets te zien in het programma van de VVD, Onafhankelijken en ChristenUnie-SGP, ondanks de belofte van de coalitie om de inbreng van het CDA en Progressief Oudewater op te nemen in een raadsakkoord. De christendemocraten leverden zeventien punten in en de andere partij zelfs twintig. ,,Van ons is er één punt herkenbaar, de rest niet of nauwelijks’’, aldus Leendert Oosterom, de fractievoorzitter van het CDA.