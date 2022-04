CDA onaangenaam verrast: ‘We zijn buitenspel gezet’

Feyenoord ‘speelt met angst’ voor ARC, maar wint wél en dat kost Alphenaren de koppositie

In Rotterdam had ARC de kans om de koppositie in de hoofdklasse te pakken. Maar op eigen veld was Feyenoord de gelukkigste en won met 3-1 van de Alphenaren. Daardoor pakte ARC niet alleen de koppositie niet, maar zag het ook Rijnvogels op gelijke hoogte komen.

19 april