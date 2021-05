Charlotte (29) is proefkonijn bij covidonderzoek naar huidvaccinaties: ‘Ik moet elke scheet aangeven’

Eindelijk! Woerdenaar hoeft voor coronaprik niet meer naar Houten of Utrecht: ‘Scheelt mij een hoop tijd’

12 april De eerste prikken tegen corona zijn gezet in Woerden. Het vaccinatiecentrum in het Campinapand nabij het gemeentehuis is vandaag open gegaan. De Woerdenaar hoeft niet meer naar Houten, Utrecht of Amersfoort af te reizen om zich te laten inenten.