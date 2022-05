Confetti, ballonnen en opblaas-flamingo’s: ‘versiermeisjes’ maken elk feest nóg feestelijker en kleurrijker

MY Fiestas; de M van Maaike, de Y van Ylona en Fiestas betekent feest. Zo is de naam MY Fiestas ontstaan. ,,We regelden al lange tijd samen de feesten voor vrienden en bekenden. Dat vonden we een prachtige uitdaging én we kregen altijd veel complimenten’’, vertelt Ylona. ,,In 2018 zijn we ons bedrijf gestart.’’