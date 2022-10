Corné (7) drukte op de knop en boem zei de bom: ‘Zand sprong 30 meter de lucht in, gaaf om te zien’

met videoHet was een bijzondere dag voor de familie Cazant uit Harmelen. In het land bij hun huis lag tot vanochtend een bom uit de Tweede Wereldoorlog. Die werd er vandaag uitgehaald en is in De Meern tot ontploffing gebracht. Zoon Corné (7 jaar) mocht daarbij zelf op de knop drukken.

Melkveehouder Jan-Dirk Cazant wist al jaren dat er een bom uit de oorlog in zijn land lag. ,,Mijn opa boerde hier vroeger ook al. Dus voor mij was dit gegeven niet nieuw”, laat hij weten. ,,In februari heb ik uiteindelijk toch maar eens contact opgenomen met de politie om hem er een keer uit te laten halen. Die schrokken zich rot.”

Metaaldetectors

De EOD (Explosieven Opruimingsdienst Defensie) kwam afgelopen voorjaar op de Breudijk langs om de bom te lokaliseren. ,,Ik wist wel ongeveer waar de bom lag, maar natuurlijk niet precies. De EOD heeft met een soort metaaldetectors en allerlei andere mooie apparatuur uitgezocht waar de bom exact lag.”

Na allerlei verschillende onderzoeken kon de echte operatie dinsdag beginnen. Een bedrijf dat is gespecialiseerd in het ontmantelen van bommen ging aan de slag om de bom te ruimen. ,,Zij hebben de bom blootgelegd. Daarna heeft de EOD hem meegenomen naar De Meern.”

Volledig scherm Bij de familie Cazant in Harmelen werd vandaag een bom uit de Tweede Wereldoorlog opgegraven. In het midden van het gat is de bom te zien. © AD

De bom van ongeveer 1 meter lang en 30 centimeter breed bleek geladen en moest daarom tot ontploffing worden gebracht. ,,Hij is in een grote berg met zand gelegd.”

Aan de 7-jarige Corné vervolgens de eer om op de explosieknop te drukken. ,,Het zand sprong zo’n 30 meter de lucht in. Dat was erg gaaf om te zien”, aldus Jan-Dirk Cazant. ,,Dat is natuurlijk niet iets wat alle kinderen in hun herfstvakantie doen”, lacht hij.

Of deze bom de enige in het land van de familie Cazant is, is nog niet bekend. Binnenkort zal de EOD verder onderzoek doen om te controleren of hier nog meer bommen zijn begraven.

