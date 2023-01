Coronacijfers blijven dalen in het Groene Hart: zo veel besmettingen zijn er in jouw gemeente

De daling in het Groene Hart is ongeveer gelijk aan de landelijk daling van het aantal coronabesmettingen. In de afgelopen week waren 2336 mensen positief getest. Dat is het laagste aantal sinds 28 juli 2020, 129 weken geleden.

Vergeleken met vorige week is het aantal positieve tests met ruim 47 procent gedaald. Dat is de snelste afname op weekbasis sinds 24 april.

Afname

In vrijwel alle gemeenten in het Groene Hart is dus sprake van een afname van het aantal besmettingen. De enige gemeenten waar meer mensen besmet zijn dan een paar weken eerder, zijn Oudewater (een besmetting) en Kaag en Braassem (ook één). Opvallend is de flinke afname in de grotere steden. Het aantal positief geteste mensen in Alphen nam af van 60 naar 26, in Gouda was dat van 49 naar 27 en in Woerden van 28 besmettingen naar 16.