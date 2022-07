Coronapatiënten verminderen, zomervakantie is begonnen, maar nog altijd druk in St. Antonius

,,Het is natuurlijk een momentopname, het aantal patiënten schommelt en het kan volgende week weer anders zijn”, zegt een woordvoerder. Ondanks dat het aantal coronapatiënten is afgenomen, is de druk op het ziekenhuis nog altijd groot. De inzet van personeel blijft een uitdaging, stelt het St. Antonius.

,,We hebben te maken met een hoog ziekteverzuim en veel medewerkers zijn in deze periode bovendien met vakantie. In de zomerperiode plannen we standaard altijd minder operaties in en dat zorgt er mede voor dat we het vooralsnog aankunnen.”