Cowboy Kees uit Kamerik vereeuwigd in fotoboek: ‘Kees voldoet niet aan stereotype beeld van stoere cowboy’

Het is 2015 als de Haagse fotografe Sabine Rovers (28) bij toeval in aanraking komt met Kees van Rossum (63), alias Cowboy Kees. ,,Ik woonde nog in Amsterdam in die tijd en had contact met de band Darlyn. Voor een nieuw album wilde die een landschapsfoto met een oude Amerikaanse auto. De ouders van een van de bandleden hadden een huisje op het recreatiepark. Zij kenden Kees en wisten dat hij zo’n Amerikaanse slee had.