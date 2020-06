Daisy (22) zat al klaar met champagne, maar uur voor hét belletje mailt school: ‘Uitslag komt toch volgende week pas’

Ze zat al helemaal klaar, de fles champagne stond koud. Vrijdag om 17.00 uur zou Daisy Vis (22) van het mboRijnland in Woerden horen of zij - en haar mede-studenten - geslaagd zijn of niet. Maar een uur van tevoren komt er een mail van school met een zure boodschap: ‘Het gaat iets meer tijd kosten, volgende week hoor je het pas’. ,,Dit kan je echt niet maken.”

Na deze anti-climax van jewelste ontplofte de groepsapp met haar klasgenoten, vertelt Daisy. ,,Bij sommigen zat de hele familie in de woonkamer in afwachting van het telefoontje van de mentor. Met taart en alles.”

Bij Daisy stond de champagne al koud. ,,En mijn vriend had eerder vrij genomen van zijn werk. Ik vind het heel erg, dit kan je niet maken als school.”

Meer tijd nodig

In de betreffende mail stond ook geen bevredigende uitleg waarom het langer ging duren. ‘De examencommissie heeft meer tijd nodig dan zij hebben ingeschat, in verband met het extra werk dat nodig is vanwege alternatieve examineringen in het kader van Covid-19’, zo valt er te lezen. De uitslag komt nu pas op donderdag 2 juli.

De teleurstelling is hoorbaar bij Daisy als ze haar verhaal doet aan de telefoon, maar ze blijft er nog redelijk rustig onder. Ouders van twee leerlingen daarentegen zijn gelijk naar de school in Woerden gegaan om verhaal te halen.

MboRijnland-woordvoerder Pien van Buul: ,,Dit is natuurlijk ontzettend vervelend. De studenten leefden toe naar het verlossende telefoontje. Het klopt inderdaad dat een paar ouders naar het schoolgebouw zijn gekomen. Ze zijn in gesprek gegaan met de directeur. Wat daar is besproken, weet ik niet.”

Formaliteiten

Woordvoerder Van Buul: ,,De examencommissie heeft geconstateerd dat bij een paar dossiers de gegevens niet juist zijn ingevuld. Een nalatigheid van zowel onze kant als van de studenten in kwestie. Het is dan gebruikelijk dat gelijk de hele klas niet verder wordt nagekeken en er een tweede ‘nakijkmoment’ komt. Een formaliteit, maar wel erg vervelend.”

Dat deze boodschap pas een uur van tevoren naar de ongeveer 25 studenten van de opleiding Pedagogisch Medewerker Niveau 3 werd gemaild, daar heeft woordvoerder Van Buul geen verklaring voor.

,,Dat is op z’n zachtst gezegd niet heel handig. Maandag gaan we dit gelijk goedmaken en uitleggen wat er precies fout is gegaan. Hopelijk kan het feest vanavond gewoon doorgaan, want de meesten weten al of ze geslaagd zijn of niet.”