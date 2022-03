Danielle is blij dat ze geen baby meer heeft, want óók luiers moeten nu worden gescheiden van ander afval

Dooie bloemen in de groene kliko, papier in de blauwe, plastic in een speciale container in de wijk, frituurvet, printertoners en batterijen in een aparte bak bij de supermarkt, petflessen in de petflessenmachine en natuurlijk mijn lege flessen en potten in de glasbak. Om nog maar te zwijgen over de procedures die ik volg als ik iets naar de vaalt breng. Nu komt daar 1 april iets nieuws bij: wegwerpluiers. Ik ben blij dat mijn kinderen ‘uit de luiers’ zijn. Want niet meedoen is geen optie. Dat geeft luierschaamte.