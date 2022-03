Daniëlle kijkt in haar glazen bol: zo ziet Woerden er uit in 2026

We hebben een heerlijk strand met gezellige horeca langs de Cattenbroekerplas. We kunnen ‘appelmoes met een kers’ eten in het nieuwe hotel in ‘De Voortuin’. We hebben een nieuw multifunctioneel zwembad. Er staan geen windmolens rond Woerden, want die zijn in Nederland verboden. De Singel vroor weer eens dicht waardoor onze kersverse ijsmeesters aan de slag konden. Het sociaal domein is op orde en Woerdenaren krijgen de hulp die ze nodig hebben. Verwarde mensen veroorzaken daardoor ook geen overlast meer.