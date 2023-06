Daniëlle kreeg vermissing van vrouw (22) niet uit haar hoofd: ‘Angst van ouders moet verlammend zijn geweest’

DE WIJKAGENT Hulpverle­ners vrezen voor leven van paar uur oude baby: ‘Moet zo snel mogelijk weg bij ouders’

Ik ben in het ziekenhuis, in de gang. In de kamer voor me is een jonge vrouw net bevallen. Ik wacht. Niet om haar te feliciteren, maar om hulpverleners te ondersteunen als zij zo in actie komen. De baby, nog maar een paar uur oud, is in levensgevaar bij de ouders en moet zo snel mogelijk weg bij hen.