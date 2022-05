Daniëlle snapt niets van hevige reacties op proef om een maand níet te maaien: ‘Mensen: get a life!’

In Woerden worden in de maand mei bermen en grasvelden niet gemaaid. Althans, zo kwam de communicatie van de gemeente over. In werkelijkheid bleek het, zoals wel vaker met de gemeentelijk communicatie, net een beetje anders te liggen.



Slechts 4 procent van het zogenaamde Woerdense groenareaal wordt niet gemaaid. De overige 96 procent wordt dus wel een kopje kleiner gemaakt. Het is een proef die door ‘vlinderologen’ zal worden geëvalueerd.