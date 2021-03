Dankzij donorlever kan CarelJan (43) weer toekomstplannen maken: ‘Hij of zij heeft mijn leven gered én dat van mijn gezin’

Gratis boompjes voor groene tuin, maar ook die kleintjes worden groot: ‘Fantas­tisch idee met een disclaimer’

14 maart Tien miljoen extra bomen door heel Nederland. Dat is in het kort het doel van Plan Boom. De provincie Utrecht haakt aan bij dit initiatief. Zij deelde dit weekend tienduizend bomen uit. Ook onze fotograaf Marlies Wessels stond in de rij. Zij scoorde in Abcoude tien exemplaren, helemaal voor niets. Maar wat als die boompjes groot worden, passen ze dan nog wel in haar tuin?