Danny wacht maar liefst vier uur in muziekkoepel op criticasters: ‘We hadden rijen mensen verwacht’

Danny de Vries zat dinsdagmiddag om 15.30 in de muziekkoepel op de Markt in Oudewater vier uur lang klaar om in gesprek te gaan met zijn criticasters. Maar gingen die op de uitnodiging van de burgemeester in? ,,We hadden rijen mensen verwacht.”