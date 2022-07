Dat wordt de komende drie weken omrijden in Woerden deze zomer en dit is waarom

De omlegging van de Steinhagenseweg tot Verlengde Beneluxlaan leidt in Woerden deze zomer wekenlang tot omrijden. De komende anderhalf jaar zijn er nog meer wegaanpassingen in Snel en Polanen. ,,Gelukkig niet meer met lange afsluitingen. En dan, begin 2024 is alles af. Ik kan niet wachten’’, zegt Arjan Noorthoek.

De wethouder van Woerden voor ruimtelijke ordening en wonen zegt dat iedereen erop vooruit gaat. Verschillende knelpunten, die nog groter zouden worden door de honderden woningen die er gebouwd gaan worden in dit gebied, behoren straks tot het verleden.

,,Neem alleen maar de situatie bij het winkelcentrum, het Minkema College, sportclub Woerden en de bso hebben straks niet meer te maken met een gevaarlijke oversteek.’’

De Beneluxlaan buigt, gezien vanuit het oosten, in de nieuwe situatie vanaf de Steinhagenseweg ter hoogte van het Minkema College (vmbo) af naar het noorden en loopt vervolgens over twee nieuwe bruggen over de Cattenbroekertunnel parallel langs het spoor. Voor het gebouw van Roche loopt de Beneluxlaan tijdelijk weer richting het zuiden en sluit aan op de Steinhagenseweg.

Fietsoversteek

Helemaal vrij van verkeer wordt het gebied nabij de scholengemeenschap niet. Het fietspad ten noorden van de Steinhagenseweg tussen de Cattenbroekertunnel en het Minkema Stein/Sportclub Woerden komt te vervallen. Hierdoor moet straks een deel van de fietsers de weg kruisen om bijvoorbeeld van de school naar het winkelcentrum te gaan. Die fietsoversteek wordt veiliger gemaakt.

Van doorgaand autoverkeer is echter geen sprake meer. ,,Een deel van de Steinhagenseweg ‘gaat er uit’. het wordt het domein van de fietser en de voetganger. De rest is autoluw. De veiligheid gaat er op vooruit’’, aldus Noorthoek.

Met meer aandacht voor veilige fietsroutes zijn ook andere fietsers gediend. Naast de vele scholieren die hier dagelijks passeren, zijn er ook bezoekers van het winkelcentrum. En tussen het spoor en de Verlengde Beneluxlaan komt nog een fietspad als onderdeel van de doorfietsroute Woerden via Veldwijk naar Utrecht, grotendeels betaald door de provincie Utrecht. ,,Met al die maatregelen hopen we dat de bewoners van Snellerpoort straks eerder de fiets dan de auto pakken als vervoermiddel’’, zegt Noorthoek.

Volledig scherm Steinhagenseweg/Beneluxbaan op de schop. © Marlies Wessels

Tunnel

Aan de drukke rotonde nabij Roche verandert de komende anderhalf jaar nog niets. Eerst moet in die hoek van het gebied een tunnel komen voor het fietsverkeer. Pas als die gereed is, wordt de tijdelijke Beneluxlaan verlegd naar de definitieve plek over die tunnel en kan de rotonde worden opgeheven.

Een aantal wegwerkzaamheden is al zichtbaar, zoals de aanleg van de Beneluxlaan langs het spoor. En aan de oostelijke rand van de toekomstige woonwijk wordt al druk gewerkt aan de brug over de Cattenbroekertunnel.

,,Alles komt nu in een stroomversnelling’’, zegt Noorthoek. ,,We willen al die wegaanpassingen, de bruggen en de tunnel en het opheffen van de rotonde bij Roche af hebben voordat de woningbouw in Snellerpoort en bij het winkelcentrum begint.’’

Veel van de wegaanpassingen hebben beperkte overlast voor het verkeer tot gevolg. Meestal gaat het om nachtafsluitingen bijvoorbeeld voor asfalteringswerkzaamheden. De enige langdurige afsluiting waarmee het verkeer te maken krijgt, is deze zomer. Van 25 juli tot uiterlijk 12 augustus (vakantietijd) is de weg dicht vanaf de Cattenbroekerdijk tot voorbij het Minkema College en SC Woerden, die wel bereikbaar blijven. Het winkelcentrum is dan alleen vanaf de westkant te bereiken. Het verkeer wordt omgeleid via de Polanerbaan en Utrechtsestraatweg.

