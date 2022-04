De boer op: binnenkijken bij agrarische bedrijven

voor 'n prikkie Olga verkoopt een boed­dha-knuf­fel: ‘Heb je wel eens een knuffel gezien van Maria of Jezus?’

Met het boeddhisme an sich heeft Olga Mank-Shcherbina uit Ter Aar niet bewust iets, maar ze voelt zich wel heel erg op haar gemak in boeddhistische tempels die ze bezocht tijdens haar reizen. Misschien was dat wel de reden dat ze zich aangetrokken voelde tot de knuffel die ze te koop aanbiedt via Facebook.

6 april