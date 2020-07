De drie t’s van het vernieuwde Breuren: terras, traiteur en take away

de jeugdfoto Julia (23) denkt met weemoed terug aan onbezorgde tijd: ‘Deze foto is mij dierbaar’

17:15 Een lezer vertelt over een jeugdfoto die bijzondere betekenis voor hem of haar heeft. Vandaag: Julia Hoogendoorn uit Alphen. Ze was 2 jaar toen deze foto gemaakt werd. ,,Die foto staat voor mij voor hoe onbezorgd en gezellig alles toen was. Hij is mij dierbaar.”