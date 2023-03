De favorieten van Monique: 'Woerden is een gezellig kaasstadje aan de Rijn'

indebuurt.nlDe beste tips, die komen van locals. Want wie in of vlak bij een stad woont en leeft, kent de allerleukste plekjes. Dit keer deelt Monique Kingma haar favoriete hotspots in Woerden.

Over Monique

Monique Kingma is 51 jaar en komt uit een klein plaatsje in Groningen. Ze woont al sinds 1995 in Woerden en heeft in die 28 jaar al in bijna elke wijk gewoond: Barwoutswaarder, de binnenstad, Molenvliet, Snel & Polanen, de Schilderswijk en is nu samen met haar gezin gesetteld in Waterrijk. Monique is altijd bezig maar op haar eigen manier ook een echte levensgenieter. Ze is actief, houdt van (gezond) eten en doet van alles voor haar stad. Zo zet ze zich in voor vluchtelingen in Woerden, doet ze onderzoek naar eenzaamheid onder inwoners en kan ze zich voormalig gemeenteraadslid noemen.

Volledig scherm Foto: indebuurt

Cultuur snuiven

”Ik hou van cultuur snuiven en daar hoef ik mijn woonplaats niet per se voor uit. In Woerden kom ik graag in het Klooster. Ik ben fan van de kleinschaligheid en het grote talent dat er te bewonderen is. Het Akoestival is een feestje dat ik nooit oversla. Het is niet zo massaal en daarom altijd gezellig. Woerdense artiesten krijgen hier een podium en dat vind ik superleuk om te zien.

Volledig scherm Akoestival 2022 – Foto: indebuurt

Hapjes en drankjes

”Aan leuke horeca is er in Woerden geen gebrek. Voor een ultiem rustmomentje is restaurant EDGE een goede keus, want je zit er heerlijk aan de recreatieplas. Ik vind mensen ontmoeten ook leuk en daarvoor ga ik graag naar de binnenstad. Op het Kerkplein is altijd vertier en zeker met mooi weer zijn plekjes zoals van Rossum en Breuren echt de place to be. Een andere hotspot vind je in de Rijnstraat: OOK heeft naast een leuke winkel ook een hippe koffiecorner en een fijn terras. Hun carrotcake en verse gemberthee met sinaasappel en kaneel zijn echt een aanrader.”

Volledig scherm Gemberthee en carrotkcake van OOK – Foto: indebuurt

Actief in de natuur

”We hebben wel een auto maar in Woerden heb ik die eigenlijk nooit nodig. Voor mijn werk fiets ik met mijn e-bike naar Utrecht en boodschappen doe ik ook met de fiets. Het Brediusbos is een plek waar ik graag kom om te wandelen en rondom de Cattenbroekerplas is een ideale route voor een rondje hardlopen.”

Volledig scherm Monique loopt graag een rondje om de Cattenbroekerplas in Woerden

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Dit is een artikel van indebuurt Woerden. Op indebuurt.nl lees je over mooie plekken, nieuwe winkels, inspirerende inwoners en ondernemers, eten en drinken, wonen en uitgaan. En dat allemaal over jouw stad!