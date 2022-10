De gehaktballen van Van Rhenen krijgen eervolle vermelding, even vragen aan de slager hoe dat zit

Wat is het geheim van uw gehaktballen? ,,Dat is mijn personeel. In 2009 waren mijn gehaktballen al de vierde van Nederland. Tussen die tijd en nu heb ik niet meer mee gedaan om de prijzen. Het is namelijk heel veel werk om een goede gehaktbal te maken. Daar heb je goed personeel voor nodig.”

,,Het recept voor mijn gehaktballen is al 25 jaar hetzelfde. We gebruiken goede en verse ingrediënten. De structuur van de ballen moet goed zijn. En ze moeten uiteraard een mooie goudgele kleur hebben en goed gegaard zijn.”

Was het een verrassing dat uw ballen tot de top tien lekkerste van het land behoren?

,,Ja ontzettend. We hebben een erg druk jaar achter de rug. Toen ik zag dat we een van de finalisten waren voor de lekkerste bal gehakt was ik echt blij. De laatste keer dat we erbij zaten is alweer dertien jaar geleden.’’