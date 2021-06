De lekkerste winkel van Montfoort: van verrassende Lynn-notenmix tot smeuïge boerenkaas

De knusse winkel heeft een grote schare fans die vaak wekelijks even langskomen om hun lekkernijen in te slaan. ,,Vaste klanten komen iedere week langs voor hun verse kaas, Noord-Hollandse of boerenkaas’’, vertelt eigenaar Elmar Zeegers.



,,De authentieke boerenkaas blijft in trek en dat is echt niet overal zo. Wij zijn in deze streek tussen de kaasboerderijen opgegroeid en groot geworden met deze oer-Hollandse delicatesse.’’