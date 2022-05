De maat is vol: deze partij wil snel meer laadpalen voor elektrische auto’s

Over een laadpalenplan wordt al jaren gepraat, maar er gebeurt niets, zegt Birgitte van Hoesel van D66. Bij de begrotingsbehandeling van 2021 in de herfst van 2020 was er een raadsbreed omarmde motie voor ‘laadlantaarns’, waarbij de laadpunten in straatlantaarns zijn verwerkt.



B en W werden opgeroepen in het voorjaar van 2021 met een plan te komen. Dat werd opgeschoven. Bij de begrotingsbehandeling voor dit jaar werd beloofd dat er voor 1 juli een plan op tafel zou liggen. De gemeenteraad heeft inmiddels te horen gekregen dat dit niet wordt gehaald.

Voor D66 is de maat vol. Van Hoesel: ,,Steeds meer Woerdenaren hebben een elektrische auto of overwegen de aanschaf daarvan. Dit leidt tot een groeiende behoefte aan mogelijkheden om de auto’s dichtbij de woning op te laden. En er zijn allerlei vragen over wat wel en niet is toegestaan bij het opladen van de auto. Deze vragen bereiken inmiddels ook ons als raadsleden.’’

Volledig scherm Lantaarn-laadpaal. © Erik van 't Hullenaar

Duidelijkheid

Dus is het tijd voor een visie vanuit de gemeente, zegt ze. ,,Niet alleen over waar en hoeveel laadpalen nodig zijn. Maar ook over het gebruik en het effect op de parkeersituatie. Tevens is het gewenst om de invalshoek van het gebruik van de openbare ruimte daarbij te betrekken. Denk aan de kabels over de stoep. Woerdenaren hebben snel recht op duidelijkheid.’’

Voor Woerdenaren die hun elektrische auto willen opladen, maar geen parkeerterrein in de eigen tuin hebben, is een oplossing nodig en die moet ook worden bekeken, aldus D66. Van Hoesel wijst op Zaandam en Nijmegen waar de stroomkabel van huis naar stoeprand in een uitsparing in het trottoir wordt weggewerkt en pas aan het einde te voorschijn komt. Dan kan er niemand struikelen.

