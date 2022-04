De magie van Oudewater: Daniëlle gaat een dagje naar ‘Disneyland’

Last van vliegtui­gen? Jij kunt de geluids­over­last nu ook meten

Oudewaternaren kunnen over enige tijd meedoen met een groot onderzoek naar de geluidsoverlast van vliegtuigen van en naar Schiphol. Met een breed onderzoek in het Groene Hart hopen de initiatiefnemers Schiphol om de oren te kunnen slaan met cijfers over de overlast.

20 april