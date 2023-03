De stijl van Siem (20): 'Ik draag graag zwart want dat past overal bij'

indebuurt.nlIn de Woerdense straten spot je de mooiste mensen en regelmatig de tofste outfits. Van een chique buisinesslook tot alternatieve eyecatchers. Op indebuurt Woerden zetten we graag iemand in de spotlights. Deze week: Siem (20).

Siem Nieuwendijk is twintig jaar en komt uit Woerdense Verlaat. Tijdens de markt op het Kerkplein in Woerden spotten we haar bij de stroopwafelkraam: Hee hallo, wat zie je er tof uit! Kun je er wat over vertellen?

Draag je altijd zwart?

”Vaak wel, omdat het lekker makkelijk te combineren is. En tijdens mijn vorige baan bij Douglas hier in Woerden was zwart de dresscode.” Oké, dus jouw kledingkast bestaat maar uit één kleur? ”Nee, dat ook weer niet. In het weekend draag ik soms het tegenovergestelde. Dan zie je me in felle kleuren of maak ik mijn outfit af met neon eyecatchers.”

Bij welke winkels shop jij je outfits?

“Kleding kopen vind ik moeilijk. In winkels heb ik vaak geen overzicht dus ik shop het liefst online. Bij SHEIN ga ik altijd op koopjesjacht en, je verwacht het niet, maar op AliExpress vind ik regelmatig leuke dingen van goede kwaliteit. ASOS hoort ook tot één van mijn favoriete webshops.” Even een bonusvraag tussendoor: Siem, wat voor winkel of welk merk mist er nog in Woerden? ”Zara zou leuk zijn. Zoiets mis ik hier wel.”

Heb je naast die tas nog andere statement pieces waar jij graag mee opvalt?

Op deze vraag reageert Siem door haar broekspijp omhoog te trekken. We ontdekken dat haar gewone zwarte schoenen glanzende, kniehoge laarzen blijken te zijn. Wauw! Daar moesten we natuurlijk ook een mooi shot van hebben. ”Een ander ding dat ik met trots draag is een accessoire van de H&M. Het is eigenlijk een soort sjaal, in de vorm van een grote ketting. Het is uniek en lekker opvallend; dat vind ik leuk.”

