De vijfde onafhankelijke wethouder is een vrouw: Mariëtte Pennarts, ‘Ik voel mij vertrouwd met Woerden’

Nasir (16) wil Cruyff Court en méér leuke dingen voor de jeugd in zijn wijk: ‘Ze voelen zich jaren in de steek gelaten’

Mariëtte Pennarts (57), woonachtig in Montfoort, is op dit moment regiohoofd bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en lid van onder meer de raad van toezicht van het Utrechts Landschap. Tussen 2011 en 2019 was ze lid van de Gedeputeerde Staten van Utrecht, van 2007 tot 2011 Statenlid en van 2002 tot 2007 raadslid in Montfoort. In deze gemeente was ze tevens een van de twee formateurs van het huidige college.