Denise masseert andere vrouwen die ongewenst kinderloos zijn: ‘Aantal raakte daarna toch zwanger’

HOE IS HET NU MET?Denise Zwamborn Hermenet (35) is ongewenst kinderloos en vertelde vorig jaar haar persoonlijke verhaal over de grote teleurstellingen die dit meebrengt. Maar de Woerdense massagetherapeut begon ook aan een opleiding om als coach andere vrouwen bij te staan in hun traject.