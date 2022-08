Depressie, geboorteafwijkingen: deze chemicus waarschuwt voor gevaren van houtkachels

De verkopers van hout hebben het druk. ,,Ze staan in de rij’’, zei houtverkoper ‘opa Freek’ in Zevenhuizen vorige week in deze krant. Houtkachelbezitters gooien - als het koud wordt - liever een extra blok hout op dan de centrale verwarming aan te zetten. De gasprijzen zijn immers flink gestegen. Met een extra portie stookhout in huis hoopt men er in de winter warmpjes bij te zitten en zonder hoge energierekening op de deurmat.