Deze artiesten verruilen door corona het podium voor tuin en bouwplaats: ‘Begin gewoon, dan leer je het vanzelf’

Van wieg tot graf Arie (1946-2020) was een bescheiden, maar onmisbare stille kracht

11:51 In de rubriek ‘Van Wieg tot Graf’ vertellen wij het verhaal achter een familiebericht. Vandaag: Arie de Geus (1946-2020) uit Nieuwkoop. Hij was al 10 jaar ziek, maar klagen ho maar! Hij ging door. Pas twee weken voor zijn dood droeg hij in het hospicehuis in Nieuwkoop zijn vrijwilligerstaken over. Arie de Geus verzette bergen. Een vervanger vinden is niet eenvoudig.