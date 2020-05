Deze bakkerij verkoopt stokbroden van... anderhalve meter!

Bij Bakkerij Versluis in Woerden zijn stokbroden van anderhalve meter lang te koop. Voor broodbakker Arjan Bruijn (33) was het even puzzelen om de extra lange broden in de oven te krijgen, maar het is gelukt.

Zelf bedacht?

,,Niet helemaal. In de eerste maand van de coronacrisis zag ik het al voorbij komen in facebookgroepen van de bakkerijwereld. Ik vond het wel geinig, maar ben ‘m pas gaan maken toen mijn bazin Karin Versluis zei dat ze wel stokbroden van anderhalve meter voor in de winkel wilde als showbrood.”

Lastige opgave?

,,Ja, vooral de logistiek. Een stokbrood maken is niet zo heel lastig, maar deze lengte maakt het ingewikkeld. Op Facebook waarschuwden collega’s al dat de ovens niet diep genoeg zijn en de platen om op te bakken te klein. Toen ben ik gaan puzzelen om het toch voor elkaar te krijgen. Ik kwam er achter dat de diameter van de oven precies anderhalve meter is. Door per stokbrood drie bakplaten zonder opstaande randen te gebruiken, past het precies.”

Hoeveel langer is dit stokbrood eigenlijk?

,,Twee keer zo lang, want een gewoon stokbrood is 75 centimeter. Dit extra lange stokbrood is ongeveer even lang als mijn bazin dus zij was een mooie maatstaf, haha.”

En nu bak je ze aan de lopende band?

,,Nee hoor, ik heb een paar broden gebakken ter decoratie voor de winkel. Eigenlijk heb ik ze vooral gemaakt als knipoog naar de huidige situatie. Maar de stokbroden zijn te bestellen. Alleen als er nu een klant veertig broden wil, heb ik een probleem. Door het beperkt aantal platte bakplaten, kunnen er maar vijf tegelijk in de oven. Ook nemen de broden veel plek in de rijskast in.”

Is het wel leuk om te doen?

,,Zeker, het is weer eens wat anders dan de dagelijkse routine. En het hele proces is goed voor de creativiteit.”

Hoe gaat het eigenlijk met afstand houden in de bakkerij?