Deze bekende horecaondernemer uit onze regio neemt Eetcafé De Halve Maan over

Eetcafé De Halve Maan gaat dit najaar over in andere handen. Een bekende horecaondernemer uit het Groene Hart neemt de horecagelegenheid in De Meije over.

Binnen twee weken nadat Eetcafé De Halve Maan in de verkoop kwam, is het alweer verkocht. Michel Wouters (38), die sinds een half jaar eigenaar is van Strand Zomer in Nieuwkoop, wordt vanaf 1 november de nieuwe eigenaar. Op zoek was Wouters totaal niet en hij benadrukt dat hij helemaal niet van plan is om een horecatycoon te worden. ,,Maar het kwam op mijn pad en het is een supermooie kans.”

Wouters kwam twee jaar geleden samen met zijn vriendin en ouders in een boerderij in De Meije wonen en is sindsdien verknocht aan de plek. ,,De kans om het eetcafé over te nemen is dan ook een droom die uitkomt. Die plek is zo waanzinnig leuk en dat lokale past heel erg bij mij.”

Harder werken

Dat twee horecazaken nog harder werken wordt, realiseert Wouters zich. ,,Maar Strand Zomer loopt fantastisch en door het goede team hoef ik er niet altijd bij te zijn. Bovendien is het behoorlijk seizoensgebonden dus als ik per november De Halve Maan overneem, loopt het hier toch zo'n beetje op het einde.”

Aan de nieuwste aanwinst, wil Wouters vooral niet teveel veranderen. ,,We zetten door wat Elly heeft opgebouwd: een huiskamer voor de buurt en toeristen.” Wouter verzekert dan ook dat de gehaktbal en schnitzel op de menukaart blijven staan. ,,Bij Strand Zomer hebben we nu een bietenburger op een zwarte briochebol, maar daar hoef je bij De Halve Maan niet mee aan te komen.”

Eigenaresse Elly van Hanswijk (61) is heel blij met de overname. ,,Helemaal leuk dat er een jonge enthousiaste ondernemer in komt die ook nog eens om de buurt geeft. Mooier had ik het niet kunnen hebben.” De onderneemster kijkt uit naar meer vrije tijd. ,,Maar tot eind september draaien we gewoon door.”

