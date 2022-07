Deze briesende stier die alles aan zijn horens dreigt te spiesen, is het symbool van verzet van de dorpelingen

GROENE HART IN... Hoe elpees helemaal hot waren in Groene Hart: ‘Toen cd's populair werden, heb ik een grote fout gemaakt’

Tegenwoordig is het in bescheiden kring weer hip om langspeelplaten van vinyl te kopen, maar ooit kocht vrijwel iederéén elpees en singles van vinyl. In de jaren 60, 70 en 80 konden platenzaken deze muziekdragers niet aangesleept krijgen. Ook in het Groene Hart was de platenzaak een vaste ‘hang out’ voor jong en iets ouder.

24 juni