Deze buren gingen met elkaar op rondreis door Amerika: ‘Reis heeft de band nog meer versterkt’

droogte Scheuren in dijk gerepa­reerd, geen reden voor angst: ‘De dijk staat zeker niet op doorbreken’

Het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden is woensdag begonnen met het repareren van de scheuren in de dijk langs de Grecht bij Zegveld. Door de klei de afgelopen dagen nat te houden, is het grootste gevaar al geweken.

31 augustus