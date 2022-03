Deze drie Woerdenaren mogen op basis van voorkeurstemmen alsnog de raad in

Twee staan op de Lijst van der Does: de oudgedienden Jaap van der Does en Chris van Iersel. De derde die met voorkeurstemmen is gekozen, is Malik Arbaj. Hij stond op plek 5 op de kandidatenlijst van Woerden & Democratie. Arbaj (30) kreeg beduidend meer stemmen dan de nummer 2 (Aline Pennewaard). Arbaj, docent aan de Hogeschool in Utrecht en voormalig ambtenaar van de gemeente Woerden, heeft al aangegeven dat hij de gemeenteraad ingaat.

Van Van der Does, die volgende maand 81 jaar wordt, en van Van Iersel is dat nog niet duidelijk, laat fractievoorzitter Lenie van Leeuwen desgevraagd weten. ,,Maandag hebben we fractievergadering en gaan we het erover hebben,” zegt ze.

Mochten de twee oudgedienden terugkeren, dan zou dat mogelijk ten koste gaan van de nummers 4 en 5 op de Lijst van der Does: Herma Verbeij en Kristel Noordergraaf. Van der Does en van Iersel stonden op respectievelijk plek 6 en 7.

Bekendmaking

Nu alle (voorkeurs)stemmen geteld zijn, is duidelijk geworden dat Lenie van Leeuwen, fractievoorzitter van Lijst van der Does, van alle kandidaten de meeste stemmen (1775) heeft getrokken. Meer dan fractievoorzitter Job van Meijeren van het CDA, de grootste partij in Woerden. Hij kreeg 1500 voorkeursstemmen.

Dinsdagavond wordt de naam bekendgemaakt van de informateur die in Woerden een nieuwe coalitie moet gaan vormen. Hij of zij wordt voorgedragen door het CDA. De lokale partijen, die in Woerden de verkiezingen gewonnen hebben, hadden graag gezien dat er twee informateurs, van wie eentje van een lokale partij, werden aangesteld. Deze wens krijgt geen steun van een meerderheid van de Woerdense gemeenteraad.

