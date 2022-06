Deze gemeente heeft de minste nieuwkomers in de raad

Woerden is in onze regio de gemeente met het laagste percentage nieuwe raadsleden, te weten 23 procent. Dat blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden.

De Ronde Venen en Krimpenerwaard konden na de verkiezingen afgelopen maart de meeste nieuwkomers in de gemeenteraad verwelkomen (52 procent ). In Gouda ligt dit percentage op 40 procent. In Alphen op 38 procent.

Noord-Holland is de provincie die verhoudingsgewijs het meeste nieuwe raadsleden telt (47 procent). In Zuid-Holland is dat 44 procent. Hekkensluiter is de provincie Zeeland, waar 39 procent van de onlangs gekozen raadsleden vers is aangetreden.

In absolute zin zijn 8.237 raadsleden geïnstalleerd, van wie 3.649 raadsleden nieuw in de raad zijn. In 2018 bedroeg het percentage nieuwe raadsleden bijna 43 procent en in 2014 lag het percentage nieuwkomers daar een fractie onder. In vergelijking met de raadsverkiezingen van 2014 en 2018 laat 2022 zien dat het aantal nieuwe raadsleden verder stijgt richting vijftig procent van de raadsleden.

Voor het onderzoek is geput uit openbare databronnen van de CBS, de Kiesraad. Daarnaast is uitvoerig webresearch verricht door de Vereniging voor Raadsleden, waarbij gebruik is gemaakt van media, gemeentelijke websites en raadsinformatiesystemen.

