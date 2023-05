Deze jonge Willie Wortels gaan met hun uitvinding voor frisse lucht in de klas naar de finale van Vakkanjers

Duurzame school spoelt wc’s door met regenwater én heeft een speciaal slaapplek­je voor vleermui­zen

Na 1,5 jaar in een noodgebouw te hebben gezeten, opende maandagochtend de nieuwe Wilhelminaschool in Woerden. Het pand ziet er gelikt uit, maar bestaat daarnaast uit allerlei technische hoogstandjes. En er is zelfs nagedacht over een slaapplek voor vleermuizen.