Deze jongeren zetten zich in voor beter klimaat: dit is hoe ze dat doen

Laura (27) leeft ‘zero waste’: ‘Als we allemaal iets doen, verandert dat al een heleboel’

Volledig scherm Laura Bavelaar houdt zich bezig met Zero Waste. © Rianne den Balvert

Naam: Laura Bavelaar (27)

Woonplaats: Woerden

Als Zero Waste-vrijwilliger probeert Laura de afvalberg te verminderen.

,,Met de Zero Waste-groep doen we verschillende activiteiten. Afgelopen weekend stond ik bij het oogstfeest in Woerden om mensen te vertellen hoe ze zo min mogelijk afval kunnen produceren of het kunnen hergebruiken. Zo gingen we bijvoorbeeld enveloppen maken van glossy’s. In november organiseren we op scholen ‘swap sint’. Hierbij kunnen kinderen gebruikt speelgoed meenemen en dit inruilen voor iets anders. Dit voorkomt dat er nieuw speelgoed gekocht wordt.”

Quote Als we kijken naar afgelopen zomer: bosbranden, overstro­min­gen en ga maar door. Het valt gewoon niet meer te ontkennen. Laura Bavelaar

,,Vanuit huis heb ik de basis van duurzaamheid al enigszins meegekregen. We scheidden bewust afval en verspilden zo weinig mogelijk eten. Zelf eet ik geen vlees, ik noem mijzelf een flexitariër want vis eet ik af en toe wel. Ook doe ik bijna al mijn boodschappen op de markt en neem ik waar mogelijk mijn eigen potjes en bakjes mee, dit scheelt weer afval.”

Rampen

,,Als we kijken naar afgelopen zomer: bosbranden, overstromingen en ga maar door. Het valt gewoon niet meer te ontkennen. Maar ik wil uitdragen dat je niet mega strikt hoeft te zijn. Iedereen laat wel eens een steekje vallen en dat is helemaal niet erg. Wij hoeven onszelf niet van de leuke dingen te weerhouden. De enige manier om het tij te keren is als we allemaal wat doen. Wij hoeven niet 100 procent te veranderen, maar als we allemaal iets doen, verandert dat al een heleboel.”