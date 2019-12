Deze kerststol is bekroond met goud: ‘Ze gaan als warme broodjes over de toonbank’

,,Dankjewel! De kerststol wordt beoordeeld op tien onderdelen door het bakkersgilde. Zo hebben wij bijvoorbeeld heel goed gescoord op smaak, structuur, vorm en kleur. We hebben een vast recept dat werkt, maar omdat we met natuurlijke producten werken kan het ieder jaar verschillen. De bloem kan dan net iets anders zijn.”

,,Het houdt je scherp en maakt je beter. Je krijgt advies hoe je je product kunt verbeteren. Usain Bolt rent ook niet altijd onder de tien seconden en blijft trainen. Wij ook. Zo zie je meteen waar je staat in tegenstelling tot je collega bakkers. We maken het alleen met Kerst, dus moeten we weer inkomen. Net als met skiën, dan ga je niet de eerste dag al van de zwarte piste.”

,,Je kerststol krijgt meer publiciteit door de bekroning dus verkoop je meer. Het is best groot nieuws hier in Oudewater. De kerststollen gaan letterlijk en figuurlijk als warme broodjes over de toonbank. We hadden vanochtend drie ovens vol en gaan morgen vrolijk verder.”