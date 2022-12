Deze knusse monumentale woning in een historisch stadje is van binnen hypermodern

Wat heeft Oudewater eigenlijk niet in huis? Een fraai, eeuwenoud centrum vol gerenommeerde restaurants, een Heksenwaag en één keer per jaar een bruisend carnaval. Als nieuwkomer zal je je er snel thuis voelen. Een bod op de woning aan IJsselvere 6 zou dat mogelijk kunnen maken. Het gaat om een trapgevelwoning uit de 17e eeuw nabij de kabbelende Hollandsche IJssel, die je via de smalste brug van Nederland kan oversteken. Om de snelheid van automobilisten in te perken, zijn hier ooit vier rood-witte palen als remblokken geplant. Je moet dus even heel secuur rijden en niet intussen zwaaien naar een kennis. Vanuit de Fundaparel is goed te zien of niemand een krasje oploopt.

Monumentaal van buiten; uiterst modern van binnen. Voor het interieur konden de huidige bewoners zich uitleven. Ze hadden smaak. De knusse, smalle woning heeft verrassend veel ruimte en telt vier slaapkamers op drie woonlagen. Aan de achterzijde is een beschut dakterras van 9 vierkante meter. De sfeervolle woonkamer is voorzien van een grenen vloer, een wit geschilderd plafond met balken, glad stucwerk en een spiltrap naar de eerste verdieping. Aansluitend is er een hal met toegang tot keuken, patio en zonneterras. De keuken – geplaatst in 2017 – is voorzien van een inductiekookplaat. De tijdloze badkamer is voorzien van een inloopdouche, wastafelmeubel en een tweede toilet. De gehele verdieping is fraai afgewerkt met een balkenplafond, een lichte laminaatvloer en glad gestuukte wanden. In de nok is een gedeeltelijke bergzolder te benutten. Wat wil je nog meer?