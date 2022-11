Deze ouderen ontbijten gezellig samen met glas jus en boterham: ‘Eenzaamheid is je eigen schuld’

Boren naar gas in Woerden? VVD in Tweede Kamer ziet het wel zitten: ‘Ze hebben weinig oog voor de gevolgen’

De VVD in de Tweede Kamer wil dat gekeken wordt naar gaswinning uit de zogeheten ‘kleine velden’, zoals het Papekopveld onder Woerden. ,,Ons geluid in Woerden is altijd helder geweest: wij waren en zijn tegen de gaswinning hier. Dat verandert niet’’, zegt Florian van Hout, fractievoorzitter van de VVD in de gemeenteraad.

1 november