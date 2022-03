Deze partijen willen windmolens van 240 meter hoog in Woerden (en deze juist níet)

Waar heeft de Woerdense gemeenteraad juli 2021 precies mee ingestemd?

Met een onderzoek naar een plek waar de windmolens kunnen komen. Hiervoor zijn twee gebieden in beeld: Reijerscop en Barwoutswaarder (langs de A12 bij de afslag Nieuwerbrug). Tegen de komst van turbines in de eerste polder is veel verzet van bewoners. Zij vrezen dat de windmolens tot geluidsoverlast en gezondheidsklachten leiden.



In eerste instantie was alleen Reijerscop bij Harmelen in beeld, maar op verzoek van coalitiepartij CDA wordt ook de optie Barwoutswaarder onderzocht. Bij het onderzoek worden bewoners en omwonenden betrokken, heeft de gemeente beloofd. Volgens zowel bewoners van de wijk Molenvliet als het dorp Harmelen gebeurt dat niet. Zij hebben nog geen uitnodiging gehad om mee te praten, beweren ze. Dit jaar moet het onderzoek naar welke van de twee locaties het meest geschikt is, zijn afgerond.