Deze straat wordt zo aangepast dat je er straks niet harder dan 30 km/u kán rijden

Het Veluwemeer in Woerden krijgt acht kruispuntplateaus. Die moeten het verkeer dwingen hier niet harder te rijden dan de 30 km per uur die als maximum geldt in deze straat. De werkzaamheden zijn al begonnen.

Gedurende de bouw van de wijk is het Veluwemeer gebruikt als aanvoerroute voor het bouwverkeer. Nu de bouw van Waterrijk is afgerond is door de gemeente nagedacht over verkeersmaatregelen op het Veluwemeer om te hard rijden tegen te gaan. Eerder zijn als tijdelijke maatregel enkele asverspringingen geplaatst, maar die zijn niet altijd effectief gebleken, aldus de gemeente.

Ze werken alleen als een auto moet stoppen om een tegemoetkomend voertuig voorrang te verlenen. Aangezien in de ochtend het meeste verkeer de wijk uit rijdt en in de middag de wijk in, wordt dit effect niet altijd verkregen.

Kruispuntplateau

Daarom is nagedacht over andere maatregelen die wel werken. Op basis daarvan is een verkeerskundig ontwerp gemaakt met een kruispuntplateau op elk van de acht kruispunten. Daarmee wordt de snelheid ter hoogte van de kruispunten geremd en sluit de inrichting van de weg beter aan bij de snelheid die toegestaan is op het Veluwemeer.

Bijkomend voordeel: voetgangers kunnen gemakkelijker oversteken, omdat trottoir en het plateau dezelfde hoogte kennen.

