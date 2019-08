Deze vier mannen zijn al 65 jaar vrienden

Kik Tuithof (71) woonde er van de vier vrienden het eerst: ,,Het was de eerste nieuwbouwwijk van Kamerik. Ik kwam er met mijn ouders wonen toen ik 7 was.'' De gezinnen in die tijd waren groot, de huizen niet. ,,Wij lagen met vier jongens op één kamer in een tweepersoons stapelbed,'' vertelt Bart Maijenburg (72). ,,Ik was zelfs de jongste van tien,'' zegt Hans Berk (72). ,,'s Winters lag het sneeuw op je deken'', kan Rinus Hoogerwerf (72) zich herinneren. Maar het was in die huizen toentertijd wel altijd een zoete inval. Maijenburg: "Als je ergens aan het spelen was, kon je altijd aanschuiven voor het eten. Tien of elf monden vullen, scheelt niet zo veel.''