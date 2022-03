Deze wijk wordt gebouw op een oude militaire basis (en je kunt met de boot naar je huis varen)

Anja schrijft brief ‘van mens tot mens’ aan Poetin: ‘Ik hoop dat dat hem raakt’

Dear Mister President… Met die woorden begint de brief van Anja Visser uit Abcoude, gericht aan de Russische president Poetin. In haar brief deelt ze haar zorgen over de (jonge) mannen die naar het front worden gestuurd, zowel in Rusland als in Oekraïne.

