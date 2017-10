Dierenambulance doet oproep aan 'verkeershufters' na platrijden hond

,,We spraken met Rijkswaterstaat af dat wij ter plaatsen zouden gaan en op de vluchtstrook zouden wachten tot de rode kruizen boven de rijstroken aangingen. Nog geen twee meter van waar wij stonden zagen we het lichaam liggen. Inmiddels waren er al flink wat auto's over de hond gereden, maar er viel op dat moment zeker nog wel wat te redden zodat de eigenaar afscheid kon nemen'', aldus Mirjam.



Terwijl zij en haar collega op de vluchtstrook in hun auto met zwaailicht staan te wachten op iemand van Rijkswaterstaat, de rode kruizen staan inmiddels aan, zien ze in de achteruitkijkspiegel auto's aankomen over de afgesloten rijstroken. ,,We konden niets doen. We zagen met tranen in onze ogen hoe de auto's één voor één de borden negeerden en over het lichaam reden.''