Dierenambulance ontdekt sneltest vogelgriep en redt daar talloze dieren mee: ‘Het begon als een grapje’

KOMT DAT ZIEN! Vrouwelij­ke gladiato­ren die elkaar de hersenen inslaan tijdens gevecht: je ziet het dit weekend in Alphen

Vrouwelijke gladiatoren die elkaar twee keer per dag de hersenen inslaan tijdens een gevecht midden in Alphen aan de Rijn. Je komt het niet vaak tegen. Dit weekend is het te zien in het centrum van Alphen want het is Romeinen Weekend. De grande dame van het themapark Archeon, Monique Veldman vertelt.

1 september