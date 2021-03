Digitale kerk neemt in coronatijd een vlucht: ‘We hadden niet verwacht dat het zo snel zou gaan’

De Burgemees­ter doet mee aan dri­ve-thru langs sterrenres­tau­rants

23 maart De Burgemeester in Linschoten neemt zaterdag 17 april deel aan de grootste drive-thru langs sterrenrestaurants in ons land. Het is de eerste keer dat Sander Spruijt samen met zijn team langs deze culinaire route door Noord-Holland staat.