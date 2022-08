Dijken worden steeds droger, waterschap staat op scherp: ‘Dijk kan zomaar wegglijden’

Het gras op de dijk neigt her en der naar geel. Schapen scharrelen verderop hun kostje bij elkaar. Knalblauwe wolkeloze lucht erboven. We staan op de dijk langs de Ziendeweg, de waterkering van de polders rond Aarlanderveen. Facilitair medewerker Ferlin Simons van het hoogheemraadschap van Rijnland draait een uit de kluit gewassen grondboor de bodem in. Na een paar slagen haalt hij ‘em naar boven.